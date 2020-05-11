أنباء عن مقتل وإصابة عشرات جنود البحرية الإيرانية

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن مدمرة تابعة للجيش الإيراني قصفت بالخطأ سفينة حربية إيرانية وأنباء عن مقتل وإصابة عشرات الجنود . وبحسب المعلومات، فإن مدمرة إيرانية أطلقت صاروخا بالخطأ مستهدفة بارجة إيرانية أخرى مما تسبب بمقتل “أكثر من أربعين من طواقمها”. ويعتقد أن السفينة الإيرانية التي أطلقت الصاروخ هي فرقاطة تسمى “جماران” دخلت الخدمة قبل نحو عشرة أعوام، وقد أطلقت صاروخا نحو سفينة أصغر تسمى “كنارك”.

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