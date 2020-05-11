أعلنت “أرامكو السعودية” المراجعة الدورية لأسعار البنزين، وأوضحت أن أسعار شهر مايو الحالي هي على النحو الآتي:

بنزين 91: 0.67 ريال لكل لتر.

بنزين 95: 0.82 ريال لكل لتر. وشهدت الأسعار الجديدة انخفاض كبير حيث كانت أسعار شهر ابريل الماضي كالتالي:

‏بنزين 91: 1.31 ريال لكل لتر.

‏بنزين 95: 1.47 ريال لكل لتر. وأوضحت أرامكو السعودية بأن تطبيق أسعار البنزين المحدّثة سيكون ابتداءً من اليوم 18 رمضان 1441هـ الموافق 11 مايو 2020م . علمًا بأن تعديل الأسعار يتم وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، وأن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

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كانت هذه تفاصيل خبر أرامكو تعلن الأسعار الشهرية للوقود : بنزين 91 بـ0.67 وبنزين 95 بـ0.82 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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