فنون أبها تطلق ليالي الفوتوغرافيين الرمضانية

تطلق جمعية الثقافة والفنون بأبها مساء غد الاثنين ليالي الفوتوغرافيين الرمضانية في نسختها الرابعة والتي تنفذها لجنة التصوير الضوئي. وبين مدير الجمعية أحمد السروي أن هذه الفعالية ستكون ضمن برامج وفعاليات مبادرة (فنوننا في منازلنا) على مدار يومين بعدد من الورش التدريبية عبر الإتصال المرئي إضافة لدكة الفوتوغرافيين التي سيشارك فيها مجموعة من المهتمين والمهتمات بالتصوير الفوتوغرافي للحديث عن تجاربهم .

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