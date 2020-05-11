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وفاة الهاشمية سمو الأميرة بديعة الحسين آخر أميرات العائلة المالكة

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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الأميرة بديعة بنت علي بن الحسين

توفيت الهاشمية الأميرة بديعة بنت علي بن الحسين، آخر أميرات العائلة المالكة، مساء أمس السبت في إحدى مستشفيات العاصمة البريطانية لندن عن عمر يناهز 100 عاماً.

والأميرة بديعة هى ابنة الملك على بن الحسين آخر ملوك المملكة الهاشمية، وحفيدة الشريف الحسين بن على قائد الثورة العربية الكبرى، وابنة أخ الملك فيصل الأول، أول ملوك العراق، وابنة أخ الملك عبد الله الأول، ملك ومؤسس المملكة الأردنية الهاشمية، وشقيقة الملكة عالية زوجة الملك غازى ثانى ملوك العراق، وشقيقة الأمير عبد الإله الذى كان وصيا على عرش الملك فيصل الثاني، وهى والدة الشريف على بن الحسين بن على بن عبد الله، المطالب بإعادة الحكم الملكى فى العراق.

يذكر بأن الأميرة بديعة نجت من المجزرة التى أوقعها الجيش العراقى بالعائلة الهاشمية فى قصر الرحاب إثر الانقلاب الذى قام به رئيس الوزراء العراقى لاحقا عبد الكريم قاسم حيث لم تكن موجودة فى القصر حين أقدم الانقلابيون، فى ذلك الحين، على قتل الملك فيصل الثانى وأفراد أسرته، ما اضطرها إلى اللجوء للسفارة فى بغداد، التى أمنت لها خروجا آمنا بالطائرة من بغداد إلى القاهرة، برفقة زوجها وأبنائها، ثم أمضت بعض الوقت فى مصر ومن ثم انتقلت إلى سويسرا وبعدها إلى المملكة المتحدة.

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