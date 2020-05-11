تركي_آل_الشيخ #ألميريا لن يعاني بسبب #كورونا

أكد معالي المستشار “تركي آل الشي”،مالك نادي ألميريا الإسباني أن كرة القدم ستختلف كثيرا بسبب تداعيات فيروس كورونا على اللعبة ، وأوقف تفشي الفيروس مسابقات كرة القدم حول العالم بشكل شبه كامل.
وأضاف ” آل الشيخ” عبر حسابه في الفيس بوك “أعتقد عالم كرة القدم سيختلف كثيراً بعد الكورونا … الكثير من الأندية في العالم ستعاني … وأسعار الاعبين ستقل … والرعايات ستقل … ودخل الملاعب سيتأثر والنقل التلفزيوني أيضاً … أعتقد اننا أمام عالم جديد في كرة القدم … سنحتاج ل سنوات طويلة ل نعود الى نفس وضع كرة القدم في ٢٠١٩ للاسف”.
وأضح أن هذا الكلام لايشمل نادي الميريا إن شاء الله”.
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