“غروس” يعتزل التدريب

أعلن المدرب السويسري، كريستيان غروس، مدرب النادي الأهلي السابق، إعلان اعتزاله عالم التدريب بشكل رسمي.

وقال غروس خلال تصريحاته لبرنامج “Sportpanorama”، يوم الأحد، إن تجربته مع أهلي جدة السعودي، هي الأخيرة بالنسبة له في عالم التدريب، مشيرًا إلى أنه استقر على اعتزال التدريب بشكل نهائي، مكتفيًا، بما حققه سابقًا.

وبدأ غروس مشواره التدريبي، عام 1988 مع نادي ويل السويسري.

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في سويسرا، تولى غروس مسؤولية تدريب 4 أندية، وهم: ويل، وغراسهوبر، ويونغ بويز، وبازل.

خارج سويسرا، خاض غروس تجربة مع توتنام الإنجليزي، في الفترة ما بين 1997 و98، وتجربة مع شتوتغارت الألماني من 2009 لـ 2010.

وحقق “جروس” مع أهلي ثلاثية الدوري والكأس والسوبر، إلى جانب لقب كأس الكونفدرالية مع الزمالك المصري .