أمانة عسير تجمل أبها بأكثر من 99 ألف زهرة موسمية خلال أسبوع

زرعت أمانة منطقة عسير99 ألف زهرة موسمية، ورفعت مساحات الرقعة الخضراء إلى 58.400 ألف م2 في مدينة أبها خلال أسبوع، في سياق برنامجها لتحسين جودة الحياة والقضاء على التشوهات البصرية، وخلق مناخ صديق للبيئة تطبيقا لمبادرات جودة الحياة وفقا للرؤية السعودية وبرنامج التحول الوطني.

و كشف أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي عن زراعة 99 الف زهرة موسمية متنوعة و زيادة رقعة المسطحات الخضراء بنحو58.400 ألف م2 و تقليم نحو 370 شجرة و تهذيب اكثر من 33 ألف م2 من المسطحات إلى جانب صيانة شبكات الري بطول تجاوز 11,100 ألف م2 في مواقع متفرقة من أبها، شملت الحدائق و الساحات و الميادين .

وأكد أمين عسير ،بأن الهدف من جهود الأمانة يتمثل في خدمة المجتمع، وخلق مناخ ومواقع صديقة للبيئة ومضادة للتلوث في اطار خطط ومبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية.

الجدير بالذكر فقد أنهت أمانة منطقة عسير مؤخرا زراعة أكثر من 5100 من أشجار الجاكرندا في مختلف طرقات و ميادين مدينة أبها من اجمالي المستهدف لهذا العام و هو 15 ألف شجرة ، لتعزيز وفرة الغطاء النباتي من خلال هذه الأشجار لما لها من أثر جمالي على المنطقة بالإضافة إلى أهميتها كمصدراً للأكسجين ، وعامل جذب سياحي للمدينة .