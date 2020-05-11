“تَمَّ تَأْكِيد الْحَجْز “!

كل يوم نودع “شخص” (مغادر) على متن(…)هذه (الرحلة), ولكن جميعنا لا نعلم متى وقت! “الرحلة”!

(الرحلة): تم تأكيد حجزك منذ زمن.

(..:): ماذا؟ متى؟

(الرحلة): لا أعلم !

(..:): ماذا أعِدْ لها؟

(الرحلة): الاستعداد فقط.

(..:): بماذا؟

(الرحلة): ……!

(..:): هل هي مُتعبه؟

(الرحلة): تستطيع الاختيار من محل إقامتك.

(..:): هل هي طويله؟

(الرحلة): نعم وربما لا!

(..:): هل أستطيع إختيار وجهه؟

(الرحلة): نعم.

(..:): ما هي الاختيارات؟

(الرحلة): وجهتين.

(..:): ماهي.؟

(الرحلة): ج,ن.

(..:): هل هي رحله مباشرة؟

(الرحلة): لا, ستصل عندي أولاً!

(..:): آسف أكثرت الأسئلة,

(..:): ومن أنت؟

(الرحلة): أنا؟ أنا أَوْلَى محطات التوقف بعد المغادرة!

(..:): وما أسمك؟

(الرحلة): لا يهم,

ولكن هل أنت مستعد؟

(..:): ماذا؟ لا ادري , مشغول.

(الرحلة): بماذا ؟!

(..:): بمحل (إقامتي).

(الرحلة): كم عمرك؟

(..:): صغير على موعد “الرحلة”.

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(الرحلة): متأكد..!؟

(..:): نعم..هل تعرف؟ لدي عائلة جميلة , وأُفكر بمشروع مربح سأبدأ به, سأشتري جوال جديد غداً , وأُريد توسعة منزلي قررت أنا وزوجتي أن نوسع المنزل ونضيف بعض الغرف , فأطفالي سيكبرون (غداً) ونفكر بالإتساع , أنا أُحب الرياضة والسفر والرسم , هل تعلم..! أُفكر أيضاً بتغيير الاثاث لا تعجبني ألوانه..! , وأُريد أن أسافر مع عائلتي في الإجازة (بعد كورونا ,طبعاً) , أخي يستشيرني ماهي أفضل نوع سيارة.؟ ليشتريها (نصحته أن يأخذ أكسنت بنزين فُل ب١٧ ريال ) , وأهتم بقراءة التاريخ , أُحب مكان “إقامتي”

تسعدني الإقامة هنا…..

(الرحلة): توقف.! توقف.! ماذا تقول أنت..؟

(..:): أحكي لك عن محل (إقامتي).!

(الرحلة): لا يهمني محل إقامتك(هناك).!

هل أنت مستعد الان (هنا)..؟

(..:):لا ادري..ولكن.ماذا.؟(هنا,هناك)..!

(..:): أين أنا الان…؟

(الرحلة): أنت؟ وصلت..!

(..:): إلى أين.؟

(الرحلة): عندي…..!

..: ماذا.!!! لا لا يالله .. لم أكن أعلم , أنها ستكون سريعة هكذا..! أنا آسف لو تكرمت ,هل أستطيع أن أرجع(هناك)؟ ,لم أودع عائلتي , ولَم انتهي من أعمالي بعد, أُريد أن أُصحح أخطائي.!

(الرحلة): نعم , تستطيع هذه المره فقط..!

(..:): ماذا !!! ,كيف؟

(الرحلة):إذا كنت تقرأ هذا

الحوار والمقال الان,فأنت لم تصل لي بعد إرجع(هناك) ,فأنا مشتاق لك ,هل أنت ستشتاق لي؟.

(الرحلة): القبر.

(..:): أنا,وأنت.

(ج,ن) الجنة و النار.

(إقامتي,هناك): الدنيا.

قال تعالى ﴿ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ سورة المنافقون آيه(١١)

سَنُغَادِرُ يَوْماً, وَلَنْ نَعُودَ, فَكُنْ….!

كتبه : عبدالرحمن بن خالد – المدينة المنورة

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