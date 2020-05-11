“تَمَّ تَأْكِيد الْحَجْز “!

كل يوم نودع “شخص” (مغادر) على متن(…)هذه (الرحلة), ولكن جميعنا لا نعلم متى وقت! “الرحلة”!
(الرحلة): تم تأكيد حجزك منذ زمن.
(..:): ماذا؟ متى؟
(الرحلة): لا أعلم !
(..:): ماذا أعِدْ لها؟
(الرحلة): الاستعداد فقط.
(..:): بماذا؟
(الرحلة): ……!
(..:): هل هي مُتعبه؟
(الرحلة): تستطيع الاختيار من محل إقامتك.
(..:): هل هي طويله؟
(الرحلة): نعم وربما لا!
(..:): هل أستطيع إختيار وجهه؟
(الرحلة): نعم.
(..:): ما هي الاختيارات؟
(الرحلة): وجهتين.
(..:): ماهي.؟
(الرحلة): ج,ن.
(..:): هل هي رحله مباشرة؟
(الرحلة): لا, ستصل عندي أولاً!
(..:): آسف أكثرت الأسئلة,
(..:): ومن أنت؟
(الرحلة): أنا؟ أنا أَوْلَى محطات التوقف بعد المغادرة!
(..:): وما أسمك؟
(الرحلة): لا يهم,
ولكن هل أنت مستعد؟
(..:): ماذا؟ لا ادري , مشغول.
(الرحلة): بماذا ؟!
(..:): بمحل (إقامتي).
(الرحلة): كم عمرك؟
(..:): صغير على موعد “الرحلة”.
(الرحلة): متأكد..!؟
(..:): نعم..هل تعرف؟ لدي عائلة جميلة , وأُفكر بمشروع مربح سأبدأ به, سأشتري جوال جديد غداً , وأُريد توسعة منزلي قررت أنا وزوجتي أن نوسع المنزل ونضيف بعض الغرف , فأطفالي سيكبرون (غداً) ونفكر بالإتساع , أنا أُحب الرياضة والسفر والرسم , هل تعلم..! أُفكر أيضاً بتغيير الاثاث لا تعجبني ألوانه..! , وأُريد أن أسافر مع عائلتي في الإجازة (بعد كورونا ,طبعاً) , أخي يستشيرني ماهي أفضل نوع سيارة.؟ ليشتريها (نصحته أن يأخذ أكسنت بنزين فُل ب١٧ ريال ) , وأهتم بقراءة التاريخ , أُحب مكان “إقامتي”
تسعدني الإقامة هنا…..
(الرحلة): توقف.! توقف.! ماذا تقول أنت..؟
(..:): أحكي لك عن محل (إقامتي).!
(الرحلة): لا يهمني محل إقامتك(هناك).!
هل أنت مستعد الان (هنا)..؟
(..:):لا ادري..ولكن.ماذا.؟(هنا,هناك)..!
(..:): أين أنا الان…؟
(الرحلة): أنت؟ وصلت..!
(..:): إلى أين.؟
(الرحلة): عندي…..!
..: ماذا.!!! لا لا يالله .. لم أكن أعلم , أنها ستكون سريعة هكذا..! أنا آسف لو تكرمت ,هل أستطيع أن أرجع(هناك)؟ ,لم أودع عائلتي , ولَم انتهي من أعمالي بعد, أُريد أن أُصحح أخطائي.!
(الرحلة): نعم , تستطيع هذه المره فقط..!
(..:): ماذا !!! ,كيف؟
(الرحلة):إذا كنت تقرأ هذا
الحوار والمقال الان,فأنت لم تصل لي بعد إرجع(هناك) ,فأنا مشتاق لك ,هل أنت ستشتاق لي؟.
(الرحلة): القبر.
(..:): أنا,وأنت.
(ج,ن) الجنة و النار.
(إقامتي,هناك): الدنيا.
قال تعالى ﴿ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ سورة المنافقون آيه(١١)
سَنُغَادِرُ يَوْماً, وَلَنْ نَعُودَ, فَكُنْ….!
كتبه : عبدالرحمن بن خالد – المدينة المنورة
[email protected]
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