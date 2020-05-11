اخبار الخليج

تراجع عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا في إيطاليا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters تراجع عدد الوفيات والإصابات بفيروس في إيطاليا

روما (رويترز) - قالت وكالة الحماية المدنية الإيطالية إن عدد الوفيات بفيروس كورونا بلغ 165 حالة يوم الأحد مقابل 194 في اليوم السابق مضيفة أن عدد الإصابات تراجع إلى 802 مقابل 1083 يوم السبت.

وذكرت الوكالة أن إجمالي عدد الوفيات بالمرض منذ ظهوره في 21 فبراير شباط بلغ 30560 شخصا وهو ثالث أعلى رقم في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.

وللمرة الأولى منذ مطلع مارس آذار ينخفض عدد حالات الإصابة الجديدة دون الألف بينما بلغ عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس 219070 وهي ثالث أكبر حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة وإسبانيا.

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تراجع عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا في إيطاليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا