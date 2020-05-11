دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters تراجع عدد الوفيات والإصابات بفيروس تراجع عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا في إيطاليا

روما (رويترز) - قالت وكالة الحماية المدنية الإيطالية إن عدد الوفيات بفيروس كورونا بلغ 165 حالة يوم الأحد مقابل 194 في اليوم السابق مضيفة أن عدد الإصابات تراجع إلى 802 مقابل 1083 يوم السبت.

وذكرت الوكالة أن إجمالي عدد الوفيات بالمرض منذ ظهوره في 21 فبراير شباط بلغ 30560 شخصا وهو ثالث أعلى رقم في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.

وللمرة الأولى منذ مطلع مارس آذار ينخفض عدد حالات الإصابة الجديدة دون الألف بينما بلغ عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس 219070 وهي ثالث أكبر حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة وإسبانيا.

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)