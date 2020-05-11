وفيات كورونا في فرنسا تصل إلى 26380

باريس (رويترز) - قالت وزارة الصحة إن العدد الإجمالي للوفيات بسبب فيروس كورونا في فرنسا ارتفع بواقع 70 إلى 26380 يوم الأحد، بزيادة أقل من اليوم السابق، في الوقت الذي تستعد فيه فرنسا للخروج من إجراءات العزل العام يوم الاثنين.
وأضافت الوزارة أن عدد الأشخاص في وحدات العناية المركزة، وهو مقياس رئيسي لقدرة النظام الصحي على التعامل مع الوباء، انخفض بواقع 36 إلى 2776، في تراجع عن ذروة بلغت 7148 في الثامن من أبريل نيسان.
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
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