شكرا لقرائتكم خبر عن برج خليفة يضيء بأكثر من 860 ألف ضوء دعمًا لحملة 10 ملايين وجبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضاء اليوم برج خليفة، أكثر من 860 ألف ضوء، احتفال ودعمًا لحملة 10 ملايين وجبة، حيث نشر الحساب الرسمى لبرج خليفة على إنستجرام، فيديو أثناء إضاءة البرج بالألوان، وأيضًا بعض المعلومات على واجهته.

وقبل أيام، دشنت دولة الإمارات مبادرة "أطول صندوق تبرعات في العالم"، ضمن حملة 100 مليون وجبة، حيث تتيح المبادرة شراء نقاط إضاءة كتبرعات لإضاءة 1.2 مليون ضوء على برج خليفة الذى يعتبر من أكبر المباني في العالم، حيث يمثل كل ضوء وجبة.

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احتفالية برج خليفة



اضاءة البرج



برج خليفة

وذكر الحساب الرسمي للمكتب الإعلامى لحكومة دبى، عبر موقع تويتر:" ضمن حملة "10 ملايين وجبة ".. مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بالشراكة مع برج خليفة تطلق "أطول صندوق تبرعات في العالم"، لإضاءة برج خليفة بأكثر من 1.2 مليون ضوء.. كل ضوء يمثل وجبة.. ساهم بشراء وجبة لمحتاج".