شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: تعيين وزير المالية العراقى قائما بأعمال وزير النفط حتى شغل المنصب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤول بارز بوزارة النفط إن وزير المالية العراقى علي عبد الأمير علاوى، عُين قائما بأعمال وزير النفط حتى شغل المنصب. وأضاف المسؤول، أن علاوى سوف يحضر إلى مقر وزارة النفط يوم الاثنين، للقاء كبار المسؤولين بالوزارة وسوف يترأس الاجتماع الخاص بتسعير النفط. فى سياق أخر قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق، فرض حظر شامل للتجوال خلال أيام عيد الفطر فى إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد، وذلك وفق وسائل إعلام عراقية. يواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه حول العالم رغم الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها العديد من الدول لاحتوائه، وتخطت حصيلة الإصابات بالوباء حاجز الـ4 ملايين، بينما تجاوز عدد الوفيات 280 ألف حالة.

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