شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أيام فقط وينتهي التسجيل في مسابقة «واعظ القيمية» بجوائز 100 ألف ريال.. الشروط ورابط التقديم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

لم يتبق سوى ثلاثة أيام فقط على انتهاء التسجيل في مسابقة “واعظ القيمية” والتي تأتي ضمن مبادرة صحيفة “الخليج 365” الإلكترونية “صحتنا في منازلنا”.

وأطلق “مركز واعظ للاستشارات” بالشراكة مع صحيفة “الخليج 365” الإلكترونية و”جمعية سعادتي الخيرية”، مسابقة “واعظ القيمية” بجوائز تقدر قيمتها بأكثر من 100 ألف ريال، ضمن مبادرة “صحتنا في منازلنا”.

وتهدف المسابقة، التي لم يتبق سوى ثلاثة أيام على انتهاء التسجيل فيها، إلى إحياء القيم والمبادئ الاجتماعية الإيجابية في المجتمع، وصناعة محتوى قيمي إبداعي ومؤثر، وتشجيع النشء والشباب على الاعتزاز بقيم الإيمان والفضيلة وتبنيها.

المسارات والموضوعات

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وتتضمن مسارات المسابقة التي بدأت من تاريخ 2 شعبان 1441هـ وتستمر حتى 19 رمضان 1441هـ، المقاطع القصيرة (فيلم، جرافيكس، إنفوجرافيك)، والتصاميم الثابتة، الشعر (الفصيح، النبطي).

وتشمل موضوعات المسابقة: “تعظيم الله تعالى وتوقيره، تعزيز قيم (المحبة والخوف والرجاء) في النفوس، التذكير بحقيقة الدنيا، أثر الإيمان والاعتدال في استقرار المجتمع ونمائه”.

كما تحتوي الموضوعات على “تعظيم شعائر الإسلام، التدبر والتفكر في خلق السماوات والأرض وعظيم صنع الله، بيان مكائد الشيطان ومداخله على الإنسان، وموضوع مفتوح (تأخذ موافقة إدارة المسابقة عليه)”.

رابط التسجيل

وللمشاركة في المسابقة ومعرفة الشروط والأحكام العامة يرجى اختيار المسار وتعبئة الاستمارة عبر الرابط التالي: (اضغط هنا).