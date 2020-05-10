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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر في بادرة خيرية تعد الأولى من نوعها.. "فوري" تستخدم أسلوب تسويقي جديد على "إنستجرام" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
"حملة كبرى، التبرع للمؤسسات الخيرية، تطبيق المحمول "MyFawry"، التبرع لأكثر من مؤسسة"، في بادرة خيرية تعد الأولى من نوعها، وبإدارة ورعاية شركة "فوري، الرائدة في التحول الرقمي والمدفوعات الإلكترونية.
أدارت "فوري" بمشاركة عدد من المشاهير والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي "الانفلوينسرز"، حملة ومبادرة كبيرة وضخمة تستهدف التبرع للمؤسسات الخيرية من خلال تطبيق المحمول الخاص بها "MyFawry"، حيث يمكن التبرع لـ 100 مؤسسة خيرية بالجمهورية من خلال التطبيق الأوسع انتشارًا.
اختارت شركة فوري، تطبيق "إنستجرام"، وذلك لإطلاق الحملة الخيرية، حيث يعد "إنستجرام" من أكثر مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي متابعة في ظل الظروف الراهنة، الأمر الذي يسمح بوصول الحملة إلى قاعدة كبيرة من الجمهور وفئات مختلفة من العملاء، خاصة فئة الشباب التي تعد النسبة الأكبر من المجتمع المصري.
ونجحت الحملة في استقطاب وجذب أكثر من مليون عميل لتحميل تطبيق "MyFawry"؛ وذلك بهدف دعم المؤسسات الخيرية لاستكمال دورها في مساندة الأسر غير القادرة في القاهرة والمحافظات المختلفة.
جاء على رأس المشاركين في الحملة؛ كل من الفنان عمرو وهبة، والإعلاميتان أسما شريف منير وفرح علي، والانفلوينسر لومي خطاب ولينا طهطاوي وندى الأشموني، حيث دعوا في حملتهم عبر موقع الصور الشهير "إنستجرام" إلى مساندة أسر عديدة في مصر هم في أمس الحاجة الآن إلى الوقوف بجانبهم ودعمهم في ظل الظروف الراهنة، خاصة خلال شهر رمضان الكريم.
وناشد المتبرعون إلى ضرورة توجيه التبرع للمؤسسات الخيرية المختلفة من خلال تطبيق "MyFawry" ببطاقاتهم البنكية بدون أي أموال نقدية، ما يتيح توصيل مساعداتهم إلى 100 مؤسسة خيرية على التطبيق، ودعم عدد أكبر من الأسر غير القادرة في القاهرة والمحافظات المصرية المختلفة.
من جهته، أعرب أحمد نبيل، رئيس قسم التسويق والعلاقات العامة لشركة فوري، عن سعادته بانضمام عدد من المشاهير والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى الحملة الخيرية، ما يساهم في الوصول إلى شريحة أكبر من الجمهور والحث على تعزيز خدمات الدفع الالكتروني في عملية التبرع للوصول إلى أكبر قدر ممكن من غير القادرين بسهولة وبشكل أسرع.
وأوضح أنه تم الاعتماد على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي لما لديهم من شعبية وملايين المتابعين لتوصيل رسالتنا في ظل الظروف الحالية وهدف الدولة في تقليل التعامل النقدي لنعلن للمواطنين أنه يمكنهم استخدام بطاقات الدفع البنكية debit and credit cards لدفع كل احتياجتهم مثل شحن وفواتير المحمول، فواتير الكهرباء والمياة والغاز والتبرع لاكثر من ١٠٠ مؤسسة خيرية ويتم الدفع بالبطاقات البنكية من خلال منافذ فوري فى جميع انحاء الجمهورية او من خلال تطبيق المحمول "MyFawry" الخاص بشركة فوري.
وعبر نبيل، في تصريحاته، عن سعادته للمردود الإيجابي للحملة التسويقية، مؤكدًا أن هدف فوري الدائم هو تسهيل الحياة على المواطن.
وأطلقت شركة فوري، العام الماضي، تطبيق المحمول الخاص بها "MyFawry" الذي يتيح الدفع لأكثر من 300 خدمة من فواتير المياه، وشحن كرت ودفع فاتورة الكهرباء، الانترنت،التليفون، اشتركات النقابات والنوادى والتبرعات لاكثر من 100 جهة خيرية، وكذلك حماية المواطنين من تداعيات التكدس والزحام في ظل انتشار فيروس كورونا.
وتحرص شركة فوري، على استمرار دورها المجتمعي في تسهيل الحياة على المواطنين، ومساعدة الدولة في تنفيذ خطتها للشمول المالي، والتحول إلى مجتمع غير نقدي، وذلك بإتاحة خدماتها للجمهور في أكثر من 141 ألف منفذ فوري على مستوى الجمهورية.
وتعد "فوري" الرائدة في التحول الرقمي والمدفوعات الإلكترونية تخدم أكثر من 25 مليون عميل شهريًا، مع أكثر من 2.75 مليون معاملة يوميًا لأكثر من 500 خدمة بما في ذلك فواتير الاتصالات، التذاكر والسياحة، المدفوعات عبر الإنترنت، مختلف المرافق، التأمين، رسوم المدارس والجامعات، التبرعات، المدفوعات المالية والبنوك، الاشتراكات والإعلانات، وتجديد رخصة السيارة، من خلال شبكة تضم أكثرمن 33 بنكا رئيسيا وأكثر من 141 ألف منفذ بيع معتمد في جميع أنحاء مصر، وأكثر من 2500 فرع لمكاتب البريد، كما تقدم خدماتها من خلال المحافظ الاليكترونية للهواتف المحموله لـ15 بنكَا ولجميع شركات المحمول بما يمكن نحو 15 مليون مستخدم من دفع خدمات فورى باستخدام الهاتف المحمول ومنافذ "فوري بلس" على مستوى الجمهورية، وكذلك"MyFawry" البوابة الإلكترونية والتطبيق الخاص بها.
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