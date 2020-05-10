شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة»: للمحقق إصدار أمر قبض جديد على المتهم في 3 حالات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت النيابة العامة أنه بإمكان المحقق إصدار أمر قبض جديد على المُتهم وتوقيفه على ذمة قضية سَبق وأن صدر بحقه أمرٌ بالإفراج تجاهها. وأضافت النيابة، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع المحقق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو توقيفه في ثلاث حالات، وهي: Advertisements – إذا قويت الأدلة ضده. – أو أخل بما شرط عليه. – أو وجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء.

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