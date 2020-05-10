شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تعلن عودة العمل فى جميع المؤسسات والدوائر الحكومية بعد عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس الوزراء الأردنى اليوم، على الدليل الإرشادى للعودة إلى العمل في المؤسسات والدوائر الحكوميّة في الأردن بعد عطلة عيد الفطر.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، قال وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة: إنّ الدليل الإرشادي سيعمّم على جميع الوزارات والمؤسّسات والدوائر الحكوميّة في البلاد، لتهيئة الموظّفين للعودة إلى العمل بعد عطلة عيد الفطر ضمن إجراءات تضمن السلامة العامّة والوقاية، واستدامة تقديم الخدمات سواء من موقع الخدمة أو عن بُعد.

وكانت الحكومة الأردنية عطلت في السابع عشر من مارس الماضي جميع المؤسسات والدوائر الرسميّة، باستثناء قطاعات حيويّة، للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.