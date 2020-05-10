شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة المدينة المنورة تلزم التموينات بأجهزة الدفع الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الفرق الرقابية في أمانة المدينة المنورة بمتابعة تنفيذ توجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية بإلزام البقالات والتموينات بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني ابتداءً من اليوم الأحد.
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضحت الأمانة أن هذا القرار يأتي في إطار الجهود المبذولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا والتقليل من تداول العملات النقدية .
وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، رفع العزل عن 6 أحياء في المدينة المنورة السبت، جاء ذلك نقلا الإخبارية السعودية قبل قليل.
وفى وقت سابق، صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بأنه انطلاقًا من دور الجهات المختصة في متابعة مستجدات فيروس كورونا والمتضمن اتخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وبناءً على التوصيات الصحية المقدمة من الجهات المعنية بتعزيز تلك الإجراءات والتدابير للوقاية، فقد تقرر ما يلي:
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