شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يعلن تسجيل 18 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 18 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل عدد الحالات فى الأردن إلى 540 حالة، منهم 93 تحت العلاج، وشفاء 389، ووفاة 9 حالات.



وزارة الصحة الأردنية على تويتر

وكانت الأردنت قد سجلت أمس 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وكان مسئول ملف كورونا بشمال الأردن ومقرر اللجنة التنفيذية لإدارة خلية الأزمة فى محافظة إربد الدكتور وائل الهياجنة، قد صرح - فى وقت سابق اليوم - أن 22 حالة من مصابى كورونا فى مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعى شمال الأردن تعود لمخالطى سائق الخناصرى، مبينا أن ثمانى حالات من المصابين بالفيروس يتلقون العلاج بمستشفيات الخدمات الطبية الملكية.

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، أعلن نجاح مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية في العاصمة الأردنية عمان، في تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة الأردنية لصرف مستحقاتهم، التي تقدموا بشكوى بشأنها، فضلا عن تعويض الدفعة الواحدة للورثة، وبلغت 9635 دينارا أردنيا أي ما يوازي 149 ألف و920 جنيها مصريا تقريبا.