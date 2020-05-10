شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا: مقتل مدني وإصابة نحو 20 بانفجار عبوة ناسفة في ريف حلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

انفجرت عبوة ناسفة في أحد أسواق مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي بسوريا والتي تنتشر فيها مجموعات إرهابية مدعومة من قوات الاحتلال التركي ما أدى إلى مقتل مدني وإصابة آخرين بجروح.

وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا" أفادت مصادر محلية من المدينة بأن عبوة ناسفة انفجرت قبل فترة الإفطار في أحد الشوارع وسط مدينة الباب في محيط دوار السنتر ما أدى لمقتل مواطن وإصابة نحو 20 آخرين بجروح متفاوتة ووقوع أضرار مادية في المكان.

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وتنتشر في المناطق التي توجد فيها مجموعات إرهابية مدعومة من النظام التركي مظاهر الفوضى والانفلات الأمني نتيجة الصراعات والاقتتال.