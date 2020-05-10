شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: تسجيل 153 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وحالتى وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 153 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 6063 حالة.

وذكرت الوزارة، اليوم الأحد، أن عدد الحالات المستبعدة، بعد التوصل بتحاليل سلبية لحالات مشتبه في إصابتها بالجائحة، قد بلغ 59861 منذ بداية انتشار الفيروس على مستوى المملكة.

وقال مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بالمغرب محمد اليوبي - في تصريح صحفي اليوم - إنه تم تسجيل حالتَي وفاة جديدتَين ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 188.

وأضاف أنه تم تسجيل 93 حالة شفاء إضافية ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 2554 حالة.