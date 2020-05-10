عبد الله الثاني يتفقد "جنات عدن"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يتفقد مزارع "جنات عدن"

قام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يرافقه ولي عهده الأمير الحسين بزيارة تفقدية لمزارع "جنات عدن" النموذجية بمنطقة الشونة الجنوبية، التي توفر 100 فرصة عمل دائمة، و200 موسمية.

وأعرب عبد الله الثاني خلال الزيارة عن فخره بهذا النوع من المشاريع المتطورة والريادية وما توفره من فرص عمل، مؤكدا أهمية أن تساعد الدولة المزارعين الأردنيين للتحول من الزراعات التقليدية إلى الزراعات ذات القيمة المضافة العالية واستهداف الأسواق التصديرية.

وتحتوي مزارع "جنات عدن" الممتدة على مساحة 900 دونم، وتعتمد على نظام ري يعد الأول على مستوى الإقليم، على 37 ألف شجرة عنب، تصدر 75% من منتجها إلى الأسواق الخارجية، و7500 شجرة نخيل.

واطلع عبد الله الثاني على التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في الزراعة، ومركز التعبئة والتغليف، الذي يتم فيه فرز وتعبئة وتغليف المنتجات الزراعية وفق أعلى المعايير والمواصفات.

Advertisements

وقال صاحب المزارع ثائر فيصل العدوان للملك عبد الله الثاني، إن المزارع ستعتمد على الطاقة المتجددة اعتبارا من مطلع عام 2021، ما سيخفف من كلفة الإنتاج ويحقق الأمان الإنتاجي.

وأشار إلى أن هناك توجها للاستثمار، على مساحة ألف دونم، في زراعة التوت البري والعليق، والفراولة بالتعاون مع شركة إماراتية.