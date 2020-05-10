مايكروسوفت تطلق حاسوبها اللوحي الجديد بتجهيزات "فريدة"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت شركة مايكروسوفت عن إطلاق الموديل الجديد من حاسوبها اللوحي Surface Go، والذي يعمل بنظام ويندوز ويمتاز بالعديد من التجهيزات التقنية الجديدة وبعض التعديلات التصميمية.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن جهاز Surface Go 2 الجديد يأتي بحواف صغيرة، وبالتالي زادت مساحة الشاشة PixelSense إلى 10.5 بوصة مقارنة بالشاشة 10 بوصة في الموديل السابق 2018. كما قامت شركة مايكروسوفت بتعزيز دقة الشاشة قليلا لتصل حاليا إلى 1920 x 1280 بيكسل، ولكنها ظلت بنسبة باعية 3:2. Advertisements وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للحاسوب اللوحي الجديد على كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابيكسل وكاميرا خلفية بدقة 8 ميجابيكسل، وتعمل السماعات المتجهة للأمام بقدرة 2 وات مع تحسين جودة الميكروفون. وينبض بداخل الحاسوب اللوحي الجديد إما معالج Pentium Gold 4425Y الجديد مع ذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت وذاكرة داخلية eMMC سعة 64 جيجابايت أو إصدار Pentium مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجابايت وذاكرة SSD بسعة 128 جيجابايت. وأعلنت شركة مايكروسوفت عن توافر إصدار أقوى مزود بمعالج إنتل Core m3 من الجيل الثامن ومودم كوالكوم X16 LTE. وتشتمل باقة التجهيزات على منفذ USB-C وفتحة بطاقة الذاكرة Micro-SD ومقبس 3.5 ملم، مع دعم شبكة واي فاي 6 وتقنية البلوتوث 5.0. وتطرح مايكروسوفت الحاسوب اللوحي الجديد باللون الأسود والأحمر والأزرق بسعر يبلغ نحو 400 دولار.

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