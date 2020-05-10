دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters إسبانيا تسجل أقل عدد وفيات يومي جراء إسبانيا تسجل أقل عدد وفيات يومي جراء كورونا منذ منتصف مارس

مدريد (رويترز) - سجلت إسبانيا يوم الأحد أقل عدد وفيات يومي جراء فيروس كورونا منذ منتصف مارس آذار، بينما يستعد نصف سكانها لتخفيف واحد من أشد إجراءات العزل العام صرامة في أوروبا.

وقال فرناندو سيمون المسؤول عن الطواريء الصحية في مؤتمر صحفي إن عدد الوفيات اليومي البالغ 143 انخفاضا من 179 يوم السبت هو أقل عدد منذ 18 مارس آذار.

وأضاف "نحن مستمرون في الاتجاه النزولي الذي نشهده في الأيام الأخيرة".

وقالت وزارة الصحة أن حصيلة الوفيات في البلاد ارتفعت إلى 26621 من 26478 يوم السبت كما ارتفع عدد الحالات التي جرى تشخيص إصابتها بالفيروس إلى 224390 من 223578 في اليوم السابق.

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وسينتقل نحو 51 في المئة من السكان إلى المرحلة الأولى من خطة تخفيف من أربع مراحل يوم الاثنين بعدما قررت الحكومة أن الأقاليم التي يعيشون فيها أوفت بالمعايير اللازمة لذلك. وستشمل تخفيفا كبيرا للإجراءات يسمح بتجمع ما يصل إلى عشرة أفراد وللناس بالتنقل في أنحاء الإقليم.

وفي الأقاليم التي أوفت بمعايير التخفيف مثل جزر الكناري وجزر البليار ستفتح المطاعم والحانات والمتاجر على نطاق محدود وستعاود المتاحف وصالات الألعاب الرياضية والفنادق فتح أبوابها للمرة الأولى في نحو شهرين.

لكن أكبر مدينتين، مدريد وبرشلونة، واللتين لم تفيا حتى الآن بمعايير التخفيف فستظلان في المرحلة صفر.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية -تحرير منير البويطي)