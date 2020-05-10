دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي 5 مميزات جديدة في واتساب بالتحديث المقبل لتسهيل الاتصال

أفادت تقارير صحفية عالمية متخصصة في مجال التكنولوجيا، عزم القائمون على تطبيق التراسل الفوري الشهير، واتساب، على طرح 5 مميزات جديدة بتحديثهم المقبل سواء للهواتف العاملة بنظام تشغيل أندرويد android أو آي أو إس IOS.

فيسبوك تخطط لطرح تحديث جديد في واتسآب قريباً alqiyady 1 فيسبوك تخطط لطرح تحديث جديد في واتسآب قريباً

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وأشارت التقارير ذاتها إلى أن التحديثات التي يعتزم مسؤولو واتساب توفيرها لمستخدمي تطبيقهم تُساعد على زيادة التواصل وتسهيله مع تعزيز خصوصية المستخدمين وهي التحديثات التي نستعرضها في التقرير التالي:

زيادة أفراد المحادثة

يواجه كثيرون من مُستخدمي تطبيق واتساب أزمة في كون الحد المسموح به لإجراء المكالمات الجماعية عبر التطبيق 4 أشخاص وهو الرقم الذي سيتم مضاعفته في التحديث المقبل.

الانتظار

وهي الخاصية التي طال انتظارها؛ حيث سيتواجد تقنية لانتظار المكالمات حال تلقي المستخدم أكثر من مكالمة في وقت واحد.

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تعطيل الانتشار

يعمل القائمون على واتساب أن يشمل تحديثهم المقبل على تقنية تُعطّل من انتشار بعض الأخبار عن طريق الحد من إعادة توجيه بعض الروابط التي يظهر أنها تروج لأخبار مزيفة أو مضللة، خاصة تلك المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.

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تعزيز الخصوصية

سيُعزز القائمون على التحديث المقبل من واتساب من قدرة المُستخدم في التحكم فيمن يمكنه إضافته إلى أحد مجموعات الدردشة وكذلك جعل بإمكانه منع أعضاء المجموعة من إرسال أي رسائل له.

خاصية خفية في واتسآب لحذف الرسائل ذاتياً بشكل نهائي alqiyady 1 خاصية خفية في واتسآب لحذف الرسائل ذاتياً بشكل نهائي

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الإغلاق

وهنا سيكون بإمكان المستخدم إغلاق حسابه بحيث لا يمكن فتحه إلا من خلاله، سواء عن طريق كلمة سر أو بصمة أصبع أو تقنية التعرف على الوجه، لحماية دردشاتهم من عيون الغرباء والمتطفلين.المزيد:

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تم نشر هذا المقال على موقع القيادي