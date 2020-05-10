دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي أبل تستعد لفتح متاجرها في أمريكا

أعلنت شركة أبل الأمريكية، عزمها فتح بعض منافذ البيع بالتجزئة الخاصة بها خلال الأسبوع الجاري في 4 ولايات ببلادها: أيداهو، ساوث كارولينا، ألاباما وألاسكا.

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ويأتي ذلك بعدما أغلقت شركة أبل الأمريكية فروعها لقرابة الشهرين ضمن الإجراءات الاحترازية ضد تفشي فيروس كورونا المُستجد كوفيد_19 قبل أن يتحول لوباء عالمي.

وحسبما أوردت شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية فتمتلك شركة أبل 6 متاجر في الولايات الأربع ولكنها لم تُحدد عدد المتاجر التي سيتم فتحها أمام الجمهور خلال الأسبوع الجاري لكن سيكون متجر بويزي في ولاية أيداهو أول متجر سيتم افتتاحه يوم الاثنين المقبل.

ومن جانبه، طالب المتحدث باسم شركة أبل الأمريكية، العملاء بالالتزام قدر الإمكان بالشراء عبر الإنترنت؛ حيث نوهت الشركة إلى إنها ستفرض تدابير أمان إضافية سواء على الموظفين في الفروع أو العملاء للحد من تفشي فيروس كورونا المُستجد كوفيد_19 منها طلب فحص درجة حرارتهم وتزويدهم بالكمامات الطبية وأقنعة الوجه، كما أنها ستوفر بروتوكولات التباعد الاجتماعي، وهو ما سيسمح فقط عدد محدود من العملاء المتنقلين بداخل الفرع في كل مرة.

شركة أبل ـ التي تمتلك 510 متجراً حول العالم منها 271 في الولايات المتحدة الأمريكية ـ كانت قد أغلقت جميع متاجرها خارج الصين في أوائل مارس بينما أعادت فتح متاجرها في الدولة الآسيوية التي كانت مغلقة في فبراير بسبب تفشي الوباء في مدينة ووهان قبل أن تُعيد فتح متجر واحد في عاصمة كوريا الجنوبية، سيول، وكذلك جميع متاجرها في أستراليا والنمسا، وستعيد فتح جميع متاجرها في ألمانيا يوم الاثنين المقبل.

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فيروس كورونا في أمريكا

وبحسب أحدث الإحصائيات الصادرة فهناك 1.340.000 حالة مصابة بفيروس كورونا المُستجد كوفيد_19 في الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث تم شفاء 201 ألف حالة بينما توفي قرابة الـ 80 ألف شخص.المزيد:

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