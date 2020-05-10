شاهد بالصور.. السيسي يفاجئ المصريين قبل الإفطار

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وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الجولة شملت منطقة محور الحضارات بمشروع التطوير الشامل لمنطقة بحيرة عين الصيرة التاريخية ومحيط متحف الحضارة بمصر القديمة، والذي يهدف إلى استعادة الوجه الحضاري للمنطقة وتحويلها إلى مقصد سياحي متطور والارتقاء بمستواها المعماري والخدمي.
كما تفقد السيسي شبكة الكباري التي تم إنشاؤها لربط تلك المنطقة بالمحاور والطرق الرئيسية للعاصمة لتسهيل حركة المرور.
وقام الرئيس المصري أيضا بتفقد مشروعات تطوير محاور شرق القاهرة بكل من مدينة نصر ومصر الجديدة والرحاب، وقد تحدث السيد الرئيس مع المهندسين والعاملين بتلك المشروعات بشأن ضرورة التشديد على تطبيق إجراءات الوقاية الصحية لضمان سلامة العمالة بمواقع الإنشاء.
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كما التقي السيسي أثناء جولته بعدد من المواطنين، الذين تصادف وجودهم، وحرص على تحيتهم والحديث معهم.
ونشر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية فيديو على صفحته الرسمية بفيسبوك جاء فيها حديث دار بين الرئيس المصري وسيدة عجوز، حيث قالت للرئيس السيسي: "إحنا مش مصدقين والله" ودعت له قائلة: "ربنا ينجحك وينصرك على مين يعاديك وينصرك دايمًا ويحبب فيك خلقه يا بني أنت وحبايبك كلهم".
ورد عليهم الرئيس السيسي قائلًا: "أنا سعيد إن أنا بشوفكم والله".
وسألهم: "مش عايزة حاجة. صحيح والله" ليردوا عليه "ده كفاية مقابلتك بس. وربنا يستر طريقك" ليرد عليهم الرئيس السيسي: "لا يا أمي ده أنا أجيلكم تاني".
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