شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال جنوب الخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب شابان فلسطينيان برصاص قوت الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، في مخيم الفوار جنوب الخليل.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أفادت مصادر محلية في لخليل بأن مواجهات اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وجنود الاحتلال عند مدخل مخيم الفوار، وأطلق الجنود الرصاص الحي والمعدني، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص الحي، والآخر بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

وأكدت المحكمة الجنائية الدولية "أن حملات التشويه التى تستهدف المحكمة حول حياديتها من خلال الأنباء المتداولة فى الإعلام الإسرائيلى، لن تؤثر على مجريات التحقيق بشأن فلسطين"، وأوضحت المدعية العامة في المحكمة فاتو بنسودا فى بيان نشرته عبر "تويتر" ونقلته "روسيا اليوم"، أن المحكمة تجرى تحقيقها بشأن فلسطين بشكل محايد ومستقل، مؤكدة أن الادعاءات التي تفيد بعكس ذلك لا أساس لها، وأنها ستواصل عملها، متمسكة بنظام روما الأساسى.