شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يتلقى رسالة خطية من الرئيس الإيرانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، رسالة خطية من الرئيس الإيراني حسن روحاني. وتسلم الرسالة نيابة عن أمير الكويت، نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، من سفير ايران لدى الكويت محمد إيراني. وبحث الجارالله وايراني، خلال اللقاء الذي عقد بديوان عام وزارة الخارجية الكويتية، أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، في ضوء الجهود المبذولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

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