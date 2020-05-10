شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: لا إصابات جديدة بـ"كورونا" وتعافى 30 مصابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية مى الكيلة عدم تسجيل أى إصابة جديدة بفيروس كورونا فى فلسطين لليوم الثالث على التوالى؛ بعد فحص جميع العينات التى تم جمعها من مختلف المحافظات، فى حين سجلت 30 حالة شفاء جديدة.

وأشارت الكيلة - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الأحد - أن عدد المحافظات الخالية حاليا من الإصابات بفيروس كورونا يرتفع إلى 5 محافظات وهي: محافظات طوباس وأريحا وجنين وقلقيلية، إضافة إلى بيت لحم بعد تشافي جميع المصابين بالمرض، وكان آخرها 17 حالة هي الآن قيد الحجر المنزلي.

وأوضحت أن عدد الإصابات المسجلة في فلسطين بفيروس كورونا يستقر عند 547 إصابة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 334 حالة، ما يعني أن نسبة المتشافين ارتفعت إلى 61% من مجمل الإصابات المسجلة.

وأضافت أن الإصابات النشطة تتوزع في محافظات: القدس 128، ورام الله والبيرة 13، والخليل 40، ونابلس 3، وطولكرم 1، وسلفيت 1، والمحافظات الجنوبية 6 حالات.

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