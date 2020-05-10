شكرا لقرائتكم خبر عن واحة دبى للسيليكون تعلن حزمة إضافية من المحفزات والإعفاءات للأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصصت سلطة واحة دبى للسيليكون، مجموعة إعفاءات ومحفزات إضافية لقطاع الأعمال، وذلك بالتزامن مع قرار حكومة دبى، فتح مراكز التسوق والمحال التجارية ، وإعلان خطط الفتح التدريجي لعدد من القطاعات الاقتصادية في دبى والدولة، وبعد تحقيق حزمة الإعفاءات الأولى، التي طبقتها سلطة الواحة، صدى إيجابياً، وترحيباً واسعاً من قبل الشركاء وأصحاب المصلحة.

وتشمل حزمة الإعفاءات والمحفزات الجديدة من واحة دبي للسيليكون، إعفاء العملاء الجدد، حتى نهاية يونيو 2020، من رسوم الترخيص التجاري البالغة قيمتها 12ألف درهم، ورسوم حزمة التسجيل البالغة قيمتها 6900 درهم، والتي تضم رسوم التسجيل لمرة واحدة، ورسوم إقرار المساهمين، ورسوم تسجيل التواقيع المعتمدة، ورسوم عقود التأسيس، ورسوم حجز الاسم التجاري. كما توفر الحزمة الجديدة منح شهر إضافي بدون إيجار للشركات الجديدة.