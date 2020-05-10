واحة دبى للسيليكون تعلن حزمة إضافية من المحفزات والإعفاءات للأعمال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصصت سلطة واحة دبى للسيليكون، مجموعة إعفاءات ومحفزات إضافية لقطاع الأعمال، وذلك بالتزامن مع قرار حكومة دبى، فتح مراكز التسوق والمحال التجارية ، وإعلان خطط الفتح التدريجي لعدد من القطاعات الاقتصادية في دبى والدولة، وبعد تحقيق حزمة الإعفاءات الأولى، التي طبقتها سلطة الواحة، صدى إيجابياً، وترحيباً واسعاً من قبل الشركاء وأصحاب المصلحة.
وتشمل حزمة الإعفاءات والمحفزات الجديدة من واحة دبي للسيليكون، إعفاء العملاء الجدد، حتى نهاية يونيو 2020، من رسوم الترخيص التجاري البالغة قيمتها 12ألف درهم، ورسوم حزمة التسجيل البالغة قيمتها 6900 درهم، والتي تضم رسوم التسجيل لمرة واحدة، ورسوم إقرار المساهمين، ورسوم تسجيل التواقيع المعتمدة، ورسوم عقود التأسيس، ورسوم حجز الاسم التجاري. كما توفر الحزمة الجديدة منح شهر إضافي بدون إيجار للشركات الجديدة.
وقال نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون، الدكتور محمد الزرعوني: «في ظل الصدى الإيجابي الذي حققته حزمة الإعفاءات والمحفزات السابقة التي أقرَّتها سلطة واحة دبي للسيليكون لدعم قطاعات الأعمال في الواحة، عملنا على إقرار حزمة إضافية من الإعفاءات والمحفزات، بالتزامن مع قرار حكومة دبي فتح المراكز والمحال التجارية».
وذكرت صحيفة الرؤية أن الزرعونى قال: علاقة الشراكة الاستراتيجية مع شركائنا من مختلف قطاعات الأعمال التي تتخذ من واحة دبي للسيليكون مقراً لها راسخة، وتعززت مؤخراً بفضل التنسيق المستمر لتوحيد الجهود في مواجهة تحدي كوفيد-19، واستشراف استراتيجيات عمل مختلفة لما بعده.
وأكد الزرعوني أن حزمة الدعم الحكومية على مستوى إمارة دبي والدولة ساهمت في الحد من التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الصحية العالمية، وشكَّلت عامل نجاح للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تم اتخاذها لاحتواء تفشي وباء كورونا المستجد وتقليص التداعيات الناجمة عنه إلى حدها الأدنى.
وشدَّد الزرعوني على ضرورة تكامل جهود الجهات والقطاعات الاقتصادية كافة، لوضع استراتيجية متكاملة لما بعد كوفيد-19، وإطلاق مبادرات اقتصادية مبتكرة تنطلق من الواقع الجديد لإبداع أفكار جديدة وخلق فرص اقتصادية واعدة للمستقبل القريب بعد مرور الجائحة التي تأثرت بها جميع دول العالم.
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