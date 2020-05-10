شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تلزم أصحاب وموظفى المحلات التجارية بارتداء الكمامات بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطات الجزائرية، اليوم الأحد، أن أصحاب وموظفى المحلات والأماكن التجارية المرخص لها بممارسة أنشطتها التجارية في العاصمة ملزمون بارتداء الكمامات، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال بيان لولاية الجزائر العاصمة إنه "حفاظا على الصحة العمومية وفي إطار تدابير الوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد ومكافحته تنهي مصالح ولاية الجزائر لعلم أصحاب المحلات والفضاءات التجارية المرخص لها بممارسة نشاطاتها التجارية أنهم ملزمون وموظفي بارتداء الكمامات وكذلك احترام كافة التدابير ذات الصلة باحتياطات التباعد والاجتماعي".

وأكد البيان أن كل مخالفة لهذا الإجراء سيترتب عنه اللجوء إلى الغلق الإداري لهذه المحلات والأماكن التجارية.

وكان جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، قد أعلن في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد المصابين بفيروس الكورونا بالبلاد إلى 5723 حالة إصابة، و502 حالة وفاة.