شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعلن تسجيل 88 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت العراق، تسجيل 88 إصابة جديدة بسبب فيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

ووفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة فى حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الأحد، أن عدد الحالات التى تعافت من الإصابة بفيروس كورونا المستجد بعد تلقى العلاج والعناية الطبية بلغ 366 حالة، وذكرت الوزارة - فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا فى الإقليم وصل إلى 391 إصابة.

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وأشارت إلى أن عدد الوفيات بلغ 5 حالات، وأن باقى الإصابات التى يبلغ عددها 20 حالة تحت الرعاية الطبية المستمرة.

من جانب اخر أعلن مصدر مسئول فى شرطة ديالى العراقية، أن وحدة معالجة المتفجرات قامت اليوم /الأحد/ بتفجير عبوة ناسفة فى قضاء المقدادية بمحافظة ديالي.

وقال المصدر - فى تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "نينا" - أن العبوة كانت مزروعة على جانب الطريق المؤدى إلى قرية "توكل" بضواحى المقدادية.