شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا اليوم: الصحة السعودية تؤكد خلو 5 مدن سعودية من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر موقع روسيا اليوم، أن البيانات الجديدة التي نشرتها اليوم الأحد وزارة الصحة السعودية أفادت بأن فيروس كورونا المستجد غادر 5 مدن في المملكة مع تعافي كل المصابين بالمرض فيها، حيث تشير معلومات موقع متابعة مستجدات فيروس كورونا التابع لوزارة الصحة إلى أن 5 مدن غادرت قائمة الحالات النشطة للإصابة بعدوى كورونا وذلك بعد تسجيل شفاء الحالة الأخيرة في كل من العقيق ورياض الخبراء وأم الدوم، وتعافي 4 مصابين في أحد رفيدة، ومريضين اثنين في سيهات.

ويأتي هذا التطور في الوقت الذي تشهد فيه السعودية وتيرة مرتفعة لزيادة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد، حيث يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة تسجيل ارتفاع قياسي لعدد المصابين على أساس يومي، حيث بلغ 1912 حالة لتصل الحصيلة العامة إلى 39048، وأفادت الوزارة برصد 7 وفيات جديدة ناجمة عن الفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة ضحايا الجائحة في المملكة إلى 246 حالة، بينما بلغ عدد المتعافين 11457 شخصا.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد تسجيل 1912 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 39048.

وقال الدكتور محمد العبد العالى، المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، فى مؤتمر صحفى، إن إجمالي الوفيات بلغ 246 حالة بعد تسجيل 7 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا.، منوها إلى شفاء 1313 حالة من المصابين ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 11457.