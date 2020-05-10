شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 165 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الجزائر وارتفاع عدد المتعافين إلى 2678 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، تسجيل 165 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد إجمالي الإصابات إلى 5723، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

كما أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا إلى 2678 بعد تسجيل 132 حالة شفاء جديدة.

وفى وقت سابق أعلن الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر جمال فورار، ارتفاع عدد المصابين بفيروس الكورونا بالبلاد إلى 5 آلاف و369 مصابا، 488 حالة وفاة.

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وقال فورار فى مؤتمره الصحفى اليومى - إنه تم تسجيل 187 حالة إصابة جديدة، و5 حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا، بينما بلغ إجمالى الحالات التى تماثلت للشفاء 2467 حالة.

يذكر أن أغلب الإصابات تتركز فى ولاية البليدة التى تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحى كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وتطبق السلطات الجزائرية حظر التجوال الجزئى من 7 مساء إلى 7 صباحا فى كافة الولايات الجزائرية الـ48، باستثناء 9 ولايات من بينها الجزائر العاصمة يكون الحظر فيها من 5 عصرا إلى 7 صباحا، بالإضافة إلى ولاية البليدة (36 كم غرب العاصمة) التى تم إقرار حظر التجوال فيها من 2 ظهرا حتى 7 صباحا.

وقرر عبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائرى تمديد العمل بنظام الحجر الصحى الحالى ومجمل التدابير الوقائية المتبعة ومن بينها حظر التجوال حتى 14 مايو الجاري.