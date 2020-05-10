شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الأردنى : تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصحة الأردنى الدكتور سعد جابر ، اليوم الأحد ، عن تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة.
وقال وزير الصحة في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية ، إنه تم اليوم تسجيل 18 إصابة جديدة منهم 12 إصابة لمخالطي أحد السائقين المصابين، و 6 إصابات لسائقين من جنسيات عربية مختلفة .
وأطلق الأردن تطبيقاً جديداً يسمح بالإبلاغ عن أي تجمعات مخالفة لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا أو خرق لحظر التجول أو عن أشخاص يشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، كما ذكر موقع العربية.
وأُطلق على التطبيق المجاني اسم "سي. رادار" (رادار كورونا)، ويمكن للمستخدمين تحميله مجاناً على الأجهزة العاملة بنظام "الأندرويد" عبر "جوجل بلاي"، على أن يتم توفيره على أجهزة "آيفون" خلال أيام.
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