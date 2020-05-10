كورونا.. 11 وفاة في مصر و8 بالجزائر و3 بالصومال

عواصم عربية / مراسلون / الخليج 365

ارتفعت وفيات وإصابات فيروس كورونا، الأحد، في كل من مصر والجزائر والصومال والمغرب والعراق والأردن، وفق إحصاءات رسمية.

في مصر، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل 11 وفاة جديدة بكورونا، فضلا عن 436 إصابة جديدة.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات في مصر بلغ 9 آلاف و400، بينهم 525 وفاة، و2075 متعافيا.

وفي الجزائر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 8 وفيات، ما رفع الإجمالي إلى 502.

وقال الناطق باسم خلية الأزمة بوزارة الصحة جمال فورار، إنه تم تسجيل 165 إصابة بالفيروس، ترفع الإجمالي إلى 5 آلاف و723، توفي منهم 502.

وأضاف، في مؤتمر صحفي، أن إجمالي المتعافين ارتفع إلى ألفين و678، إثر شفاء 123.

وفي الصومال، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل 3 وفيات و57 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 8.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى ألفِ و54، منها 51 وفاة، و118 متعافيا.

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وفي المغرب، أعلن محمد اليوبي، مدير الأوبئة والأمراض بوزارة الصحة، تسجيل وفاتين و153 إصابة، وتعافي 93.

وأوضح اليوبي، في مؤتمر صحفي، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 6 آلاف و60، منها 188 وفاة، وألفان و554 متعافيا.

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل وفاتين، و88 إصابة، و32 متعافيا.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى ألفين و767، منها 109 وفيات، وألف و734 متعافيا.

وسجلت وزارة الصحة الأردنية 18 إصابة بالفيروس، رفعت الإجمالي إلى 540.

وأوضح وزير الصحة الأردني سعد جابر، في مؤتمر صحفي، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 540، بينها 9 وفيات، و389 متعافيا.

وردا على سؤال عن إجراءات الحكومة بشأن عيد الفطر، قال متحدث الحكومة أمجد العضايلة أن الأوضاع "تخضع للتقييم ومتابعة التطور الوبائي في المملكة".

وحتى مساء الأحد، أصاب كورونا أكثر من 4 ملايين و146 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 281 ألفا، وتعافى أكثر من مليون 463 ألفا، وفق موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.