كورونا.. الجزائر تعلن إنهاء العام الدراسي

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الاناضول

ـ بعد شهرين من تعليق الدراسة في إطار تدابير مواجهة فيروس كورونا.

ـ إلغاء امتحان نهاية المرحلة الابتدائية وتأجيل امتحان نهاية المستوى الإعدادي إلى الأسبوع الثاني من سبتمبر/ أيلول، والبكالوريا (الثانوية) إلى الأسبوع الثالث من الشهر نفسه.

أعلنت السلطات الجزائرية، الأحد، إنهاء السنة الدراسية في المدارس، بعد شهرين من تعليقها في إطار تدابير مواجهة فيروس كورونا.

جاء ذلك في اجتماع للحكومة حضره الرئيس عبدالمجيد تبون لبحث ملف استئناف الدراسة بالبلاد، حسب بيان للرئاسة نقله التلفزيون الرسمي.

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ووفق البيان، تقرر إلغاء امتحان نهاية المرحلة الابتدائية (يجرى نهاية مايو من كل عام) وتأجيل امتحان نهاية المستوى الإعدادي إلى الأسبوع الثاني من سبتمبر/ أيلول، والبكالوريا (الثانوية) إلى الأسبوع الثالث من الشهر نفسه.

كما تقرر انطلاق العام الدراسي (2020/2021) بداية أكتوبر/ تشرين الأول بدلا من سبتمبر/ أيلول، واعتماد معدلي (تقييم) الفصلين الأول والثاني للانتقال من مستوى إلى آخر في كافة أطوار التعليم. وذلك بعد إلغاء الفصل الثالث (يجرى في أبريل ومايو) الذي تزامن مع انتشار كورونا.

وفي 12 مارس/آذار 2020، أعلنت الجزائر تعليق الدراسة لأسبوعين في المدارس والجامعات لمنع تفشي كورونا وتم تمديد القرار حتى 14 مايو/ أيار.

وحتى الأحد، سجلت الجزائر 5723 إصابة، توفي منهم 502، وتعافي 2678.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.