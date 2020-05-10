السودان.. مقتل 3 وإصابة 79 جراء اقتتال قبلي

السودان / الخليج 365

أعلن والي (حاكم) ولاية كسلا شرقي السودان، محمود بابكر، الأحد، مقتل 3 أشخاص وإصابة 79 آخرين في اقتتال قبلي بالولاية.

وأوضح بابكر، في بيان، أن "كسلا شهدت الخميس احتكاكات لأفراد من أبناء قبيلتي النوبة والبني عامر (البارزتين بالسودان)، وتم احتواؤها في وقتها بتدخل القوات الأمنية".

واستدرك: "لكن الاحتكاكات تجددت صباح الجمعة، ما أدت لعمليات حرق للمنازل، مما أسفر عن وفاة 3 من أبناء قبيلة البني عامر".

وأشار إلى وجود 79 مصابا، دون مزيد من التفاصيل.

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ولفت بابكر إلى إن "القوات تدخلت وقامت بالفصل بين الأطراف وتم القبض على 59 متهما من الطرفين وتدوين بلاغات جنائية".

وفي أغسطس/ آب 2019، شهدت مدينة بورتسودان شرقي السودان، اشتباكات قبلية أيضا بين "البني عامر" و"النوبة"، أدت إلى مقتل العشرات، وإصابة المئات وحرق المنازل، انتهت بتوقيع صلح آنذاك.

ويعيش السودان منذ القدم صراعا قبليا، خاصة بين القبائل العربية والإفريقية، وسرعان ما يتحول إلى صراع دموي بين الأطراف المتناحرة بسبب انتشار السلاح في أيدي المواطنين. ‎

وملف إحلال السلام أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة عبد الله حمدوك خلال مرحلة انتقالية، بدأت في 21 أغسطس/آب 2019، وتستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي.

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