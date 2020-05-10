53 % من المطاعم أوقفت عملياتها.. وتراجع طلبات التوصيل 30%

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كشف استبيان أجرته «جيه إل إل» حول التأثير الحقيقي لمرض كوفيد-19 على قطاع المطاعم، أن 53% من المطاعم في الشرق الأوسط أوقفت عملياتها بينما أغلقت 41% في المطاعم أبوابها بشكل مؤقت خلال إجراءات العزل. وأفاد المشاركون في الاستبيان أن مبيعات خدمات التوصيل شهدت تراجعاً بنسبة 30% في إبريل.

جاء ذلك مع الإعلان عن عودة جلسات النقاش عبر الإنترنت التي تنظمها رابطة مطاعم الشرق الأوسط بدعم من المنتدى العالمي للاستثمار في المطاعم، بعد نجاح دوراتها الخمس الماضية بجلسة أقيمت يوم الأربعاء 6 مايو. وانعقدت الجلسة باستضافة دانكن فرايزر-سميث، المؤسس والمدير الإداري لوكالة كاتينج إيدج. وأشرف الخبراء الاستشاريين المتخصصين بقطاع الخدمات الغذائية في جيه إل إل على تنظيم وقيادة الجلسة، إضافةً إلى رئيس قسم الأبحاث المختصة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي قدم تعليقاته حول نتائج أحدث استبيانات الشركة الذي حمل عنوان: التأثير الحقيقي لمرض كوفيد-19 على قطاع المطاعم.

وجمع استبيان «جيه إل إل» معلومات مهمة من أصحاب 200 مطعم يمثلون 1500 وحدة من قطاع المأكولات والمشروبات من أكثر من 50 مدينة في ست قارات. وأشار الاستبيان إلى أن 53% من المطاعم في الشرق الأوسط أوقفت عملياتها بينما أغلقت 41% في المطاعم أبوابها بشكل مؤقت خلال إجراءات العزل. كما تبين أن 100% من المطاعم المفتوحة تقدم خدمات التوصيل، وأن 92% منها تستخدم مزودي خدمات التوصيل في الشرق الأوسط و15% (في الشرق الأوسط وأوروبا) توفر خيار الطلبات الخارجية. وأفاد المشاركون في الاستبيان أن مبيعات خدمات التوصيل شهدت تراجعاً بنسبة 6% و24% في شهري فبراير ومارس، ليستقر عند 30% في إبريل.

كما أشار فريق جيه إل إل، إلى أنه نتيجة لإجراءات التباعد الاجتماعي وغيره من الإجراءات الوقائية، فإن تعافي قطاع الخدمات الغذائية سيكون من أبطأ القطاعات الأخرى، وشككوا في إمكانية تحقيقه لأرباح عند العمل بطاقة استيعابية مخفضة بنسبة 30% أو 50%. ولكن الخبراء ركزوا على الأساليب المتعددة التي اعتمدها القطاع خلال فترة الأزمة، حيث لجأت العديد من شركات المأكولات والمشروبات على الصعيد العالمي إلى الاعتماد على الطلبات الخارجية ونشر مبادرات الدعم المجتمعي، فضلاً عن الزيادة في خيارات التوصيل للمطاعم الفاخرة، وعدد المطاعم التي أضافت المستلزمات الغذائية إلى قائمة التوصيل.