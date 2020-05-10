دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات مصورة تكشف عن تصميم هاتف سامسونج GALAXY A21S ظهر على التقنية بلا حدود.

إستعرضت أحدث التسريبات المصورة تصميم هاتف GALAXY A21S، الذي يأتي بتصميم أقرب لهاتف Galaxy A21 مع ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية.

نشرت العديد من التسريبات حول هاتف سامسونج المتوسط GALAXY A21S الذي لم يعلن عنه رسمياً حتى الآن، واليوم تأتي تسريبات جديدة لتقدم نظرة واضحة حول تصميم الجهة الأمامية من الهاتف.

يأتي هاتف GALAXY A21S بإطارات نحيفة في جانبي الشاشة بشكل خاص، والتي تبدو بسماكة أكبر في الجزء السفلي من الشاشة، كما يتميز هذا الإصدار أيضاً بتصميم Infinity-O في الشاشة، مع ثقب للكاميرة الأمامية في الجانب الأيسر من الشاشة.

ولقد كشفت تسريبات سابقة عن أن هاتف GALAXY A21S يتميز بحجم 6.55 إنش في الشاشة، مع جودة عرض HD بلس، كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Exynos 850، مع ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 32 جيجا بايت أو 64 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف التخزين الخارجي عبر microSD.

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من المقرر أن يتوفر هاتف GALAXY A21S بمدخل 3.5مم للسماعات، مع تقنية NFC، كما يضم الهاتف مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية، مع إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية، مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل.

هاتف GALAXY A21S يضم بطارية بقدرة 5000 mAh، كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 18W، أيضاً من المتوقع أن تكشف سامسونج في البداية عن هاتف Galaxy A21 الذي ينطلق برقاقة معالج Helio P35 وقدرة أقل في البطارية.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات مصورة تكشف عن تصميم هاتف سامسونج GALAXY A21S ظهر على التقنية بلا حدود.