شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر أمنى عراقى: إصابة مدنيين اثنين فى انفجار عبوة ناسفة جنوبى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر أمنى عراقى، اليوم الأحد، بإصابة مدنيين اثنين فى انفجار عبوة ناسفة جنوبى العاصمة بغداد.

وأوضح المصدر - وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية - أن عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق في منطقة المعالف، انفجرت قبل قليل وأسفرت عن اصابة مدنيين اثنين بجروح خطيرة.

وتظاهر المئات من المواطنين على جسر الجمهورية وسط بغداد، الاحد، للمطالبة بتغيير الحكومة وتوفير الخدمات.

وفقا لقناة السومرية نيوزوقالت القناة العراقية، أن المئات من المواطنين تظاهروا اليوم على جسر الجمهورية في بغداد، حيث قاموا بإحراق الإطارات ورفع الأعلام العراقية.