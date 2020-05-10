شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربى باليمن: مزاعم الحوثى بترحيل السعودية 800 صومالى غير صحيحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، مزاعم الميليشيا الحوثية الإرهابية بترحيل السعودية 800 شخص من الجنسية الصومالية إلى اليمن غير صحيحة، ولا أساس لها من الصحة. وفق الشرق الأوسط.



وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكى، بأن ما نشرته الميليشيا الحوثية الإرهابية بترحيل المملكة 800 شخص من الجنسية الصومالية إلى اليمن عبر محافظة الجوف غير صحيح، مضيفاً أن هذه المزاعم ما هي إلا امتداد للأعمال والتصرفات غير الإنسانية التي تنتهجها الميليشيا الحوثية الإرهابية ضد المهاجرين من الدول الأفريقية إلى اليمن.

وأوضح العقيد المالكى، أن الميليشيا الحوثية الإرهابية قامت فى أبريل الماضى، بالتهجير والإجبار على النزوح تحت تهديد السلاح لأكثر من 8 آلاف شخص من المهاجرين من الدول الأفريقية إلى اليمن ودفعهم باتجاه أراضي المملكة ومن بينهم النساء والأطفال، في محاولة منها لاستغلال الأوضاع العالمية بتفشي فيروس كورونا، ومحاولة إرباك أمن الحدود واستثارة المنظمات الدولية غير الحكومية، مؤكداً أن السعودية تعاملت مع هذه الحالات بكل إنسانية، وقدمت لهم كافة الخدمات اللازمة من خدمات طبية وإعاشية وإيوائية.