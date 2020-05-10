شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان ترحب بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت سلطنة عمان اليوم الأحد عن ترحيبها بإعلان تشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمى وحصولها على ثقة مجلس النواب.

وأبدت وزارة الخارجية العمانية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية - تمنيات السلطنة لرئيس الحكومة العراقية الجديد بالتوفيق فى تحقيق ما يتطلع إليه الشعب العراقى الشقيق فى سيادته وأمنه واستقراره.



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