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والى الجزيرة بالسودان فى عزل منزلى لمخالطته مصابا بكورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت أمانة حكومة ولاية الجزيرة - وسط السودان-  أن اللواء الركن أحمد حنان صبير والي الولاية المكلف دخل فى عزل منزلى، نتيجة لمخالطته شخصا أثبت الفحص الطبى إصابته بفايروس .

وقالت أمانة حكومة ولاية الجزيرة، فى بيان اليوم، إن الوالي يمارس مهام عمله من مكان العزل عبر وسائل التواصل المختلفة، لافتة إلى أن حالته الصحية جيدة.

ودعا والي الجزيرة المواطنين إلى الالتزام باتباع إرشادات وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا.

ويبلغ العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان ١١٦٤ حالة، بينها ٤٥ حالة في ولاية الجزيرة.

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