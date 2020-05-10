شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى: لا صحة لوضع 1200 عسكرى بالحجر الصحى لإصابتهم بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الجيش اللبنانى عدم صحة الأنباء المتداولة حول انتشار فيروس "كورونا" فى المؤسسة العسكرية ووضع 1200 عسكرى فى الحجر الصحى والمنزلى، مشيرا إلى أن عدد الإصابات فى صفوف العسكريين هو 13 إصابة فقط وجميعهم من عداد عناصر المحكمة العسكرية.

وذكرت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبناني - في بيان اليوم /الأحد/ - أن كافة التسجيلات الصوتية التي تتناقلها وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تزعم انتشار فيروس "كورونا" في صفوف القوات المسلحة، مختلقة وغير صحيحة جملة وتفصيلا، مشددة على اتخاذ جميع الإجراءات الوقاية والطبية الضرورية للوقاية من الفيروس.

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