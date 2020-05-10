شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة الإمارات تجتمع افتراضيا لبحث مرحلة ما بعد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بدأت فعاليات اجتماع حكومة دولة الإمارات، اليوم الأجد، الذى يعقد عن بعد بعنوان "الاستعداد لمرحلة ما بعد كوفيد - 19"، ويتواصل حتى يوم الثلاثاء 12 مايو الجارى، بمشاركة الوزراء والأمناء العامين للمجالس التنفيذية ومسؤولين في أكثر من 100 جهة حكومية اتحادية ومحلية وخبراء ومتخصصين عالميين. وذلك تنفيذاً لتوجيهات الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، بتعزيز الاستعدادات والجاهزية للمرحلة المقبلة، وفق البيان.

ويهدف الاجتماع حكومة دولة الإمارات إلى تطوير منظومة العمل الحكومي في الدولة، ووضع إطار عام لاستراتيجية شاملة تتضمن خطط عمل وسياسات لمرحلة ما بعد "كوفيد - 19"، وتغطي احتياجات القطاعات الاقتصادية والمجتمعية الأكثر إلحاحاً في المستقبل المنظور.



ويركز الاجتماع على 6 قطاعات رئيسية هي: الصحة والاقتصاد والأمن الغذائي والتعليم والمجتمع والحكومة، حيث يشارك عدد من أصحاب المعالي الوزراء في حكومة دولة الإمارات عبر جلسات مكثفة يطرحون خلالها الرؤى المستقبلية لقطاعاتهم، ويشاركون في حوارات تفاعلية مع المشاركين في الجلسات من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.

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ويتحدث في الاجتماع عدد من كبار الخبراء العالميين، في جلسات حوارية تتناول مواضيع متنوعة تركز على مستقبل الآثار المستقبلية لـ "كوفيد - 19"، وسبل النهوض بالاقتصاد وتحريك عجلة التنمية، وتستشرف مستقبل المراكز الاقتصادية في العالم.

وكان محمد بن راشد، قد وجه خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء الأخير، بعقد سلسلة جلسات حكومية مكثفة تضم وزراء ووكلاء وزارات وممثلي المجالس التنفيذية وخبراء عالميين لبدء صياغة استراتيجية دولة الإمارات لما بعد "كوفيد - 19"، ووضع سياسات تفصيلية لتحقيق التعافي واستئناف النشاط الاقتصادي، بما يعود على كافة القطاعات بالنمو والاستقرار مع الأخذ في الاعتبار القطاعات الحيوية ذات الأولوية التي تشكل أساس الحراك التنموي والمجتمعي في الإمارات.

وشدد على أهمية أن تكون دولة الإمارات الأكثر استعداداً والأسرع نهوضاً، وأن على فرق العمل الجديدة التي شكلها مجلس الوزراء العمل بطريقة أسرع وأشمل وأكثر استجابة، مؤكدا سموه أن "مواردنا المالية والبشرية بحاجة لإعادة توجيه.. أمننا الطبي والغذائي والاقتصادي بحاجة لترسيخ أكبر من خلال برامج جديدة ومشاريع استثنائية".

ومن جانبه أكد محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، إن حكومة الإمارات تنظر للواقع الذي فرضه فيروس كورونا المستجد على مجالات العمل الحكومي والنشاط الإنساني، من منظور صناعة الفرص المستقبلية ما يحتم العمل بطريقة أسرع وأكثر استجابة لوضع أطر وتوجهات استراتيجية ومستهدفات عاجلة وآجلة لتلبية الاحتياجات التنموية الملحة لمواجهة المتغيرات واستباق متطلبات مرحلة ما بعد "كوفيد - 19".