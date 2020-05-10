شكرا لقرائتكم خبر عن دبى تغلق 154 صالون تجميل مخالف للإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أغلقت بلدية دبى 154 صالون تجميل للسيدات ومحال حلاقة للرجال لاتكابهم مخالفات للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضد وباء كورونا ،وذلك بعد أن سمحت الإمارات مؤخرا بإعادة فتح الصالونات الرجالية والنسائية شريطة الالتزام بالإجراءات الصحية المطلوبة .وفق البيان.

وقالت الدكتورة نسيم محمد رفيع، مدير إدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي، إن إدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي نفذت 715 زيارة تفتيشية على الصالونات النسائية والرجالية بعد اعادة فتحها، لافتة إلى أنه من أبرز المخالفات التي تم ضبطها هي: تقديم خدمات غير مصرح بها مثل حلاقة اللحية و استخدام الشمع وغيرها من الخدمات ، وعدم الالتزام بالمسافة الآمنة"2متر"، و عدم الالتزام بنسبة إشغال 30%، إلى جانب عدم قياس درجة الحرارة للعاملين او الزبائن .

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وأضافتـ أنه تم اغلاق 154 صالوناً مخالفاً، و حسب آلية محددة لضمان تطبيق و تعزيز الإجراءات الاحترازية ،حيث يتم مخالفة الصالون غير الملتزم و يتم الاغلاق مباشرة الى حين التحقق من الالتزام بتطبيق الضوابط و الاشتراطات المطلوبة.

وكانت بلدية دبي أصدرت تعميمياً حول الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها في مرحلة إعادة فتح الصالونات الرجالية والنسائية شددت فيه على ضرورة زيادة دورية التنظيف والتطهير والتركيز على مقابض الابواب والسلالم ، ومناضد أجهزة دفع النقود ، وأجهزة التحكم بجهاز التلفزيون أجهزة التكييف، إلى جانب التركيز على كراسي الحلاقة وطاولات تقديم الخدمة "قبل وبعد الخدمة "، وعلى جميع الادوات والاجهزة والمواد المستخدمة، واحواض غسيل الايدي والشعر ، والارفف والادراج والخزائن .

وضمن الإجراءات أيضا تنظيف وتعقيم دورات المياه والتركيز على النظافة الشخصية وغسل اليدين بالماء والصابون أو تعقيم اليدين للعالمين بشكل دوري قبل وبعد كل خدمة مع توفير معقم اليدين للزبائن في اماكن متفرقة، واستخدام الفوط والمناشف احادية الاستخدام وارتداء كمام الوجه وقفاز اليدين للعاملين.