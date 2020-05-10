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رواد تويتر يتداولون صورة نادرة للملك سلمان بن عبد العزيز مع أحفاده

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد موقع التواصل الاجتماع "تويتر" صورة وصفوها بـ"النادرة" لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسط أحفاده.

ويظهر في الصورة العاهل السعودى وهو يقف وسط اثنين من أحفاده، وعلى ما يبدو أنه كان يحتفل بعيد ميلاد أحدهما، نظرا لقيامه بتقطيع كعكة عيد الميلاد بنفسه.

ولاقت الصورة ترحيبا واسعا من متابعى "تويتر" داعين الله – العلى القدير- أن يديم على خادم الحرمين الشريفين الصحة والعافية.

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