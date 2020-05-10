شكرا لقرائتكم خبر عن السليمانية العراقية تفتح أبواب مساجدها بعد انحسار كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت محافظة السليمانية العراقية، إعادة فتح مساجدها بعد أن أغلقت أبوابها منذ مارس الماضى لاحتواء تفشى فيروس "كورونا".
وقال محافظ السليمانية هفال أبو بكر- في تصريحات نشرتها الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم الأحد - إنه تقرر فتح أبواب المساجد في السليمانية أمام المصلين.. مقترحا على وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق رفع حظر التجوال بين المحافظات والوحدات الإدارية في الإقليم، بما يشمل رفع حظر التجوال الليلي والسماح للمواطنين بالتنقل لتعود الحياة إلى طبيعتها.
وأعلنت وزارة الصحة فى حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الأحد، أن عدد الحالات التي تعافت من الإصابة بفيروس كورونا المستجد بعد تلقي العلاج والعناية الطبية بلغ 366 حالة، وذكرت الوزارة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الإقليم وصل إلى 391 إصابة.
وأشارت إلى أن عدد الوفيات بلغ 5 حالات، وأن باقي الإصابات التي يبلغ عددها 20 حالة تحت الرعاية الطبية المستمرة.
كانت هذه تفاصيل خبر السليمانية العراقية تفتح أبواب مساجدها بعد انحسار كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.