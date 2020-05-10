شكرا لقرائتكم خبر عن السليمانية العراقية تفتح أبواب مساجدها بعد انحسار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت محافظة السليمانية العراقية، إعادة فتح مساجدها بعد أن أغلقت أبوابها منذ مارس الماضى لاحتواء تفشى فيروس "كورونا".

وقال محافظ السليمانية هفال أبو بكر- في تصريحات نشرتها الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم الأحد - إنه تقرر فتح أبواب المساجد في السليمانية أمام المصلين.. مقترحا على وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق رفع حظر التجوال بين المحافظات والوحدات الإدارية في الإقليم، بما يشمل رفع حظر التجوال الليلي والسماح للمواطنين بالتنقل لتعود الحياة إلى طبيعتها.

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وأعلنت وزارة الصحة فى حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الأحد، أن عدد الحالات التي تعافت من الإصابة بفيروس كورونا المستجد بعد تلقي العلاج والعناية الطبية بلغ 366 حالة، وذكرت الوزارة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الإقليم وصل إلى 391 إصابة.