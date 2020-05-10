"تيكا" التركية توزع 1000 طرد غذائي في الأردن

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

سلمت وكالة التعاون والتنسيق التركية "تيكا"، الأحد، 1000 طرد غذائي إلى الهيئة الخيرية الهاشمية الأردنية (غير حكومية)، لتوزيعها على الأسر المحتاجة بالبلاد.

وفي تصريح للأناضول، قال منسق "تيكا" في عمان، كورشاد مهمات: "الطرود تحتوي على مواد غذائية أساسية يحتاجها الناس خلال شهر رمضان".

وأضاف مهمات، أن "المساعدات سيتم توزيعها على الأسر الفقيرة في الأردن عبر شاحنات أهدتها الحكومة التركية إلى الهيئة الخيرية الهاشمية، في سبتمبر/ أيلول الماضي".

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وأكد أن "التعاون مع الهيئة الهاشمية متواصل منذ افتتاح مكتب (تيكا) في الأردن عام 2015".

وأشار أنه كان لدى "تيكا" برنامجا أوسع وأكبر لتوزيع المساعدات يغطي مختلف محافظات الأردن، إلا أن تداعيات جائحة فيروس كورونا منعت تحقيق ذلك بشكل كامل.

وحتى السبت، سجل الأردن 522 إصابة بكورونا، بينها 9 وفيات، و387 تعافوا.



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